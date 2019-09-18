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Липницкая и Плющенко у новогодней елки. Такими вы их точно не видели

11:52
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram видео с олимпийской чемпионкой чемпионкой командного турнира Сочи-2014 Юлией Липницкой.

— Какую Золушку поймал, даже жена довольна, — подписал видео фигурист.

Липницкая сыграет Золушку в одноименном ледовом шоу Плющенко. Фигуристка завершила профессиональную карьеру в 2017 году. Вместе еще с одной чемпионкой Сочи, Еленой Ильиных, она организовала школу фигурного катания. В последний год Липницкая также иногда участвовала в ледовых шоу.

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