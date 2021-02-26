Леонова поделилась ожиданиями от финала Кубка России по фигурному катанию

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в разговоре с «СЭ» рассказала, чего стоит ожидать от финала Кубка России по фигурному катанию.

«Даже в отсутствие Трусовой и Щербаковой нас ожидает очень интересный турнир. Еще вся интрига впереди. Отдельно будет интересно понаблюдать за Туктамышевой. Она долго готовилась. Я буду болеть за нее. Шансы у Лизы очень хорошие. Не буду называть ее фаворитом, просто хочу, чтобы она осталась довольна своим выступлением», — сказала Леонова «СЭ».

Финал Кубка России по фигурному катанию-2021 пройдет с 26 февраля по второе марта в Москве. Александра Трусова и Анна Щербакова в нем участие принимать не будут.

(Владимир Пушкарев)