Леонова поделилась ожиданиями от финала Кубка России по фигурному катанию
17:25
Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в разговоре с «СЭ» рассказала, чего стоит ожидать от финала Кубка России по фигурному катанию.
«Даже в отсутствие Трусовой и Щербаковой нас ожидает очень интересный турнир. Еще вся интрига впереди. Отдельно будет интересно понаблюдать за Туктамышевой. Она долго готовилась. Я буду болеть за нее. Шансы у Лизы очень хорошие. Не буду называть ее фаворитом, просто хочу, чтобы она осталась довольна своим выступлением», — сказала Леонова «СЭ».
Финал Кубка России по фигурному катанию-2021 пройдет с 26 февраля по второе марта в Москве. Александра Трусова и Анна Щербакова в нем участие принимать не будут.
(Владимир Пушкарев)
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