ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Леонова поделилась ожиданиями от финала Кубка России по фигурному катанию

17:25
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в разговоре с «СЭ» рассказала, чего стоит ожидать от финала Кубка России по фигурному катанию.

«Даже в отсутствие Трусовой и Щербаковой нас ожидает очень интересный турнир. Еще вся интрига впереди. Отдельно будет интересно понаблюдать за Туктамышевой. Она долго готовилась. Я буду болеть за нее. Шансы у Лизы очень хорошие. Не буду называть ее фаворитом, просто хочу, чтобы она осталась довольна своим выступлением», — сказала Леонова «СЭ».

Финал Кубка России по фигурному катанию-2021 пройдет с 26 февраля по второе марта в Москве. Александра Трусова и Анна Щербакова в нем участие принимать не будут.

(Владимир Пушкарев)

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