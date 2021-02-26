Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim.

«Ничего такого в этой фотосессии нет. Лиза — красивая девушка. Если бы мне прислали такое предложение, я бы совершенно адекватно отреагировала. Почему нет? Хорошо, что Лизе нравится свое тело. Каждая девушка должна любить себя», — сказала Леонова «СЭ».

25 февраля фигуристка Туктамышева снялась в эротической фотосессии для мужского журнала. Сама фигуристка сказала о том, что ей незачем стесняться красивого тела.

(Владимир Пушкарев)