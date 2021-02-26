Леонова — о фотосессии Туктамышевой: «Каждая девушка должна любить себя»
Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
«Ничего такого в этой фотосессии нет. Лиза — красивая девушка. Если бы мне прислали такое предложение, я бы совершенно адекватно отреагировала. Почему нет? Хорошо, что Лизе нравится свое тело. Каждая девушка должна любить себя», — сказала Леонова «СЭ».
25 февраля фигуристка Туктамышева снялась в эротической фотосессии для мужского журнала. Сама фигуристка сказала о том, что ей незачем стесняться красивого тела.
(Владимир Пушкарев)
Песнь льда и пломбира: фотосессия фигуристки Лизы Туктамышевой для MAXIM— MAXIM (@ru_maximonline) February 25, 2021
Чемпионка мира, гордость страны... На этих страницах Лиза Туктамышева — просто красивая девушка, которая любит мороженое!https://t.co/wV8MTEqfmo
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю