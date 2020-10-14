«Леха, ты в следующий раз меня отмечай». Плющенко отреагировал на шутку Ягудина про него и «Самбо-70»
01:51
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал в Instagram юмористическое видео по поводу спора между Евгением Плющенко и директором школы «Самбо-70» Ренатом Лайшевым.
«Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день», — подписал видео Ягудин.
Сам Плющенко прокомментировал пост, написав: «Леха, молодец, садись, 5! Ты следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе!»
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