Россиянин Андрей Лазукин занимает шестое место после короткой программы на «Гран-при» Канады. Он набрал 78,99 балла.

Лидирует японец Юдзуру Ханю с 109,60 балла. Вторым идет американец Камден Пулкинен, набравший 89,05 балла, а замыкает тройку лучших канадец Нам Нгуен — 84,08.

Келоуна (Канада)

«Гран-при»

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 109,60

2. Камден Пулкинен (США) — 89,05

3. Нам Нгуен (Канада) — 84,08

4. Денис Васильев (Латвия) — 84,01

5. Кейдзи Танака (Япония) — 80,11

6. Андрей Лазукин (Россия) — 78,99