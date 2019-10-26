Лазукин — 6-й после короткой программы на «Гран-при» Канады
05:28
Россиянин Андрей Лазукин занимает шестое место после короткой программы на «Гран-при» Канады. Он набрал 78,99 балла.
Лидирует японец Юдзуру Ханю с 109,60 балла. Вторым идет американец Камден Пулкинен, набравший 89,05 балла, а замыкает тройку лучших канадец Нам Нгуен — 84,08.
Келоуна (Канада)
«Гран-при»
Мужчины
Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 109,60
2. Камден Пулкинен (США) — 89,05
3. Нам Нгуен (Канада) — 84,08
4. Денис Васильев (Латвия) — 84,01
5. Кейдзи Танака (Япония) — 80,11
6. Андрей Лазукин (Россия) — 78,99
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