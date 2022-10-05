Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

5 октября, 19:06

Лайшев — о Щербаковой и Загитовой в роли ведущих нового сезона «Ледникового периода»: «Прекрасный состав»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Руководитель центра «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что олимпийские чемпионки по фигурному катанию Анна Щербакова и Алина Загитова станут ведущими нового сезона шоу «Ледниковый период».

«Прекрасный состав ведущих. Честно говоря, московская дикция Анны лучше Алины. Я буду смотреть новый сезон и переживать за Загитову. Она с каждым разом улучшает свою дикцию. Это не может не радовать меня, директора школы», — цитирует Sport24 Лайшева.

Специалист поделился мнением о будущем Щербаковой.

«Не означает ли это, что Щербакова не вернется в спорт? Обратите внимание, что, например, Медведева и Трусова параллельно участвуют в каких-то проектах. К таким людям из мира искусства и культуры приковано внимание сотни тысяч людей-любителей — это нормально. Такие люди есть не только у нас в стране, но и во всем мире. Телевидению это выгодно. Это нормальная практика для фигуристок — совмещать несколько видов деятельности», — добавил он.

Ранее стало известно, что первые съемки телешоу пройдут 6 и 7 октября.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-05-diktsiya-shcherbakovoy-luchshe-chem-u-zagitovoy-layshev-o-vedushchikh-novogo-sezona-lednikovogo-perioda
Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Ренат Лайшев
2
0
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух — о Туктамышевой: «Она — девочка с большим творческим потенциалом»

Навка о конфликте Плющенко и Ягудина: «Детский сад какой-то»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости