Лайшев — о Щербаковой и Загитовой в роли ведущих нового сезона «Ледникового периода»: «Прекрасный состав»

Руководитель центра «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что олимпийские чемпионки по фигурному катанию Анна Щербакова и Алина Загитова станут ведущими нового сезона шоу «Ледниковый период».

«Прекрасный состав ведущих. Честно говоря, московская дикция Анны лучше Алины. Я буду смотреть новый сезон и переживать за Загитову. Она с каждым разом улучшает свою дикцию. Это не может не радовать меня, директора школы», — цитирует Sport24 Лайшева.

Специалист поделился мнением о будущем Щербаковой.

«Не означает ли это, что Щербакова не вернется в спорт? Обратите внимание, что, например, Медведева и Трусова параллельно участвуют в каких-то проектах. К таким людям из мира искусства и культуры приковано внимание сотни тысяч людей-любителей — это нормально. Такие люди есть не только у нас в стране, но и во всем мире. Телевидению это выгодно. Это нормальная практика для фигуристок — совмещать несколько видов деятельности», — добавил он.

Ранее стало известно, что первые съемки телешоу пройдут 6 и 7 октября.