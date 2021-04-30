Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Лайшев ответил Арутюняну: «Для меня Тутберидзе стоит выше, чем Мишин и Москвина. Лучше Этери никого нет!»

17:38
Теги:

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова Рафаэля Арутюняна о том, что Этери Тутберидзе пока нельзя поставить в один ряд с Тамарой Москвиной и Алексеем Мишиным.

«Мне нечего ему сказать. Мы считаем, что Тутберидзе самый лучший тренер в мире! Лучше нее никого нет. Она работает у нас. Я уважаю и Москвину, и Мишина. За них говорят их результаты. Но для меня Тутберидзе стоит выше, потому что она свой тренер. Я верю, что мои тренеры самые лучшие!», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее известный российский тренер Рафаэль Арутюнян в интервью YouTube-каналу Василия Конова поделился мнением о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

(Владимир Пушкарев)

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 30 апреля, Россия — Германия
Арзамасова и Авербух ждут ребенка: «папина дочка» скоро станет мамой
Германия — Россия: видео голов матча ЮЧМ-2021
Борис Миронов назначен главным тренером «Спартака»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд