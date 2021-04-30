Лайшев ответил Арутюняну: «Для меня Тутберидзе стоит выше, чем Мишин и Москвина. Лучше Этери никого нет!»

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова Рафаэля Арутюняна о том, что Этери Тутберидзе пока нельзя поставить в один ряд с Тамарой Москвиной и Алексеем Мишиным.

«Мне нечего ему сказать. Мы считаем, что Тутберидзе самый лучший тренер в мире! Лучше нее никого нет. Она работает у нас. Я уважаю и Москвину, и Мишина. За них говорят их результаты. Но для меня Тутберидзе стоит выше, потому что она свой тренер. Я верю, что мои тренеры самые лучшие!», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее известный российский тренер Рафаэль Арутюнян в интервью YouTube-каналу Василия Конова поделился мнением о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

(Владимир Пушкарев)