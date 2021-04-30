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Алена Савченко и Бруно Массо объявили о завершении карьеры

18:59
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Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо объявили о завершении карьеры.

«Мы с Бруно решили не возвращаться к соревнованиям. Это было непростое решение. Я люблю адреналин от соревнований, ежедневные тренировки и старание превозмочь свой предел. Я надеялась, что мы продолжим выступать, но, к сожалению, не хватает некоторых частей нашей команды. К тому же, пандемия очень сильно все усложнила. Спасибо всем за поддержку на протяжении нашей карьеры», — написала у себя в Instagram Савченко.

Публикация от Aljona Savchenko (@aljonasavchenko)

Савченко и Массо — олимпийские чемпионы и чемпионы мира в парном катании (2018).

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