Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо объявили о завершении карьеры.

«Мы с Бруно решили не возвращаться к соревнованиям. Это было непростое решение. Я люблю адреналин от соревнований, ежедневные тренировки и старание превозмочь свой предел. Я надеялась, что мы продолжим выступать, но, к сожалению, не хватает некоторых частей нашей команды. К тому же, пандемия очень сильно все усложнила. Спасибо всем за поддержку на протяжении нашей карьеры», — написала у себя в Instagram Савченко.

Савченко и Массо — олимпийские чемпионы и чемпионы мира в парном катании (2018).