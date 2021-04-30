Алена Савченко и Бруно Массо объявили о завершении карьеры
18:59
Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо объявили о завершении карьеры.
«Мы с Бруно решили не возвращаться к соревнованиям. Это было непростое решение. Я люблю адреналин от соревнований, ежедневные тренировки и старание превозмочь свой предел. Я надеялась, что мы продолжим выступать, но, к сожалению, не хватает некоторых частей нашей команды. К тому же, пандемия очень сильно все усложнила. Спасибо всем за поддержку на протяжении нашей карьеры», — написала у себя в Instagram Савченко.
Савченко и Массо — олимпийские чемпионы и чемпионы мира в парном катании (2018).
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