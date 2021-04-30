Фигуристка Павлюченко вылечилась от мононуклеоза

Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, вылечилась от мононуклеоза и приступила к тренировкам, сообщил тренер фигуристов Сергей Доброскоков. О ее болезни стало известно 29 марта.

«Даша выздоровела. Анализы показали отрицательные тесты на мононуклеоз. Врачи даже разрешили ей тренироваться в щадящем режиме по полчаса, так что она приступила к тренировкам. В основном, скользит, джаз-класс, чуть-чуть акробатики.

Денис (Ходыкин) еще отдыхает, а после майских праздников они приступят к совместным тренировкам», - цитирует Доброскокова «РИА Новости».

В текущем сезоне Павлюченко и Ходыкин заняли третье место на чемпионате России и второе место в Финале Кубка России.