Морозов: «Не могу сказать, что мы счастливы и довольны, огрехи испортили впечатление»

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, подвел итоги выступления на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Пара заняла первое место с результатом 222,50 балла по сумме двух программ.

«В целом, хорошее впечатление сложилось от проката. Не могу сказать, что мы счастливы и довольны, огрехи испортили впечатление, — отметил Морозов в эфире Первого канала. — Но мы мыслим позитивно, касательно хороших моментов. Еще есть над чем работать, будем работать.

Выводы уже сделаны, надо просто справиться, в самой программе, на соревнованиях. Потому что каких-то проблем во время подготовки мы не испытываем — всегда добиваемся чистых прокатов на тренировке. Надо перенести на лед».

Напомним, второе место у японцев Рику Миуры и Рюити Кихары (208,2 балла), замкнула тройку призеров еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).