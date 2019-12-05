Косторная с помарками исполнила произвольную программу перед Финалом «Гран-при»

Российская фигуристка Алена Косторная с ошибками исполнила произвольную программу на тренировке в Турине перед Финалом «Гран-при». Фигуристка приземлила первый тройной аксель, коснувшись льда рукой, однако затем исполнив каскад «тройной аксель-двойной тулуп». Во второй половине программы Косторная допустила ошибку на каскаде «тройной флип-тройной тулуп», практически упав со второго прыжка.

Короткую программу на турнире женщины покажут 6 декабря в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)