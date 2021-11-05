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Короткая программа Майи Хромых на «Гран-при Италии». Видео

Видео проката короткой программы Майи Хромых на «Гран-при Италии»
19:12
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Майя Хромых заняла второе место по итогам короткой программы «Гран-при Италии». Девушка набрала 72,04 балла.

Хромых прыгнула дупель с риппоном, тройной лутц и тройной флип-тройной тулуп, все вращения 4-го уровня, дорожка — 3-й.

6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.

Видео короткой программы Майи Хромых:

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Виктория Кравченко все материалы автора
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