Короткая программа Майи Хромых на «Гран-при Италии». Видео
Видео проката короткой программы Майи Хромых на «Гран-при Италии»
19:12
Российская фигуристка Майя Хромых заняла второе место по итогам короткой программы «Гран-при Италии». Девушка набрала 72,04 балла.
Хромых прыгнула дупель с риппоном, тройной лутц и тройной флип-тройной тулуп, все вращения 4-го уровня, дорожка — 3-й.
6 ноября фигуристки покажут произвольную программу. Начало — в 17.00 (мск). Турнир в Италии завершится 7 ноября.
Видео короткой программы Майи Хромых:
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