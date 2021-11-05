Щербакова ответила, чувствует ли, что является лидером среди молодых российских фигуристок

Российская фигуристка Анна Щербакова после выступления с короткой программой на Гран-при Италии в Турине ответила на вопрос о том, чувствует ли, что является лидером среди молодых фигуристок в России.

«В России у нас есть очень много профессиональных спортсменов. Каждый год ты должен показывать свое место. Ты не должен думать, что ты уже лидер. Я на одном месте со всеми — кто выступает в первый раз, и кто уже опытный», — сказала Щербакова на пресс-конференции.

Щербакова прыгнула двойной аксель, тройной флип, а затем прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп вместо заявленного каскада с тройным риттбергером. С результатом 71,73 балла она заняла третье место по итогам первого соревновательного дня Гран-при Италии.