Контрольные прокаты фигуристов сборной России перед олимпийским сезоном пройдут в Челябинске

Как сообщила журналистам пресс-служба Федерации фигурного катания России, следующие контрольные прокаты сборной России пройдут в сентябре 2021 году в Челябинске. Договоренность об этом была достигнута между губернатором области Алексеем Текслером и руководством федерации перед показательными соревнованиями.

Как правило, прокаты проходили в Москве или Новогорске, единственным исключением в Сочи в 2015 — 2017 годах.

(Дмитрий Кузнецов)