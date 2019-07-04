Константинова повторила трюк с открыванием бутылки ногой. Она сделала это коньком

Бронзовая призерка в одиночном катании Универсиады-2019 Станислава Константинова приняла участие в челлендже по открыванию бутылки (Bottle Cap Challenge). Она открыла ее коньком.

– Большое спасибо за то, что отмечали меня под роликом Макгрегора. Теперь настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стэтхэм, конечно, клево открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках? – написала Константинова.

В прошедшем сезоне спортсменка стала четвертой на чемпионате России – но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где она стала лишь четвертой. В финале Кубка России фигуристка лишилась шансов на попадания в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но она была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где стала бронзовым призером.

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