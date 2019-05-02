Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась фотографией с награждения победителей и призеров Универсиады-2019. На снимке фигуристка позирует вместе с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Напомним, Константинова стала бронзовым призером Универсиады в Красноярске.

- Награждение победителей и призеров Универсиады-2019. Теперь у меня есть фото с губернатором, – написала Константинова в своем Инстаграме.

В прошедшем сезоне Константинова стала четвертой на чемпионате России – но первой среди взрослых спортсменок. Это позволило ей получить путевку на чемпионат Европы, где она стала лишь четвертой. В финале Кубка России фигуристка лишилась шансов на попадания в состав сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, заняв четвертое место. Но она была включена в состав команды на Универсиаду в Красноярске, где стала бронзовым призером.

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