Константинова назвала главную причину ухода из академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, почему ушла из академии Евгения Плющенко, где с февраля прошлого года тренировалась в группе Александра Волкова.

«Основной площадкой «Ангелов Плющенко» сейчас стали подмосковные Горки. Там построили новый каток, но группа Волкова туда не перешла. Изменились условия для тренировок, стало меньше льда», — цитирует «РИА Новости» Константинову.

Спортсменка добавила, что недостатка внимания со стороны тренеров в «Ангелах Плющенко» она не ощущала.

«Наличие сильных конкурентов в группе только мотивирует и заряжает энергией. Особенно таких, как Трусова и Косторная. У нас не было общих тренировок, но не обратить внимание на то, как работает на льду Александра, невозможно. Это великий труженик! Она все время заряжена на исполнение четверных прыжков на тренировке. Была просто восхищена такой работоспособностью», — добавила спорстменка.

Константинова начала тренироваться под руководством Виктории Буцаевой в СШОР «Москвич».