Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы женщин

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

В субботу, 13 апреля, в восьмом, заключительном виде соревнований произвольную программу представят женщины. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступают Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция произвольной программы женщин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 10.45 (времся московское).

Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления женщин в произвольной программе (время начала проката – московское)

1. Роберта Родегейро (Италия) – 10.58

2. Ален Шартран (Канада) – 11.05

3. Май-Беренис Мейте (Франция) – 11.13

4. Марина Пиредда (Италия) – 11.21

5. Лорен Лекавалье (Франция) – 11.29

6. Габриэль Дэйлман (Канада) – 11.37

7. Софья Самодурова (Россия) – 11.53

8. Мэрайя Белл (США) – 12.00

9. Брэди Теннелл (США) – 12.08

10. Каори Сакамото (Япония) – 12.16

11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 12.24

12. Рика Кихира (Япония) – 12.32

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