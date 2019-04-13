Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы женщин

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).
В субботу, 13 апреля, в восьмом, заключительном виде соревнований произвольную программу представят женщины. В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. У россиян в этом виде выступают Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.
Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. Видеотрансляция произвольной программы женщин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – в 10.45 (времся московское).
Командный чемпионат мира-2019: порядок выступления женщин в произвольной программе (время начала проката – московское)
1. Роберта Родегейро (Италия) – 10.58
2. Ален Шартран (Канада) – 11.05
3. Май-Беренис Мейте (Франция) – 11.13
4. Марина Пиредда (Италия) – 11.21
5. Лорен Лекавалье (Франция) – 11.29
6. Габриэль Дэйлман (Канада) – 11.37
7. Софья Самодурова (Россия) – 11.53
8. Мэрайя Белл (США) – 12.00
9. Брэди Теннелл (США) – 12.08
10. Каори Сакамото (Япония) – 12.16
11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 12.24
12. Рика Кихира (Япония) – 12.32
Все о фигурном катании: новости и обзоры, расписание и результаты соревнований // командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире