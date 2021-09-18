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Акатьева выиграла этап «Гран-при» среди юниоров в Красноярске

14:17
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла четвертый этап «Гран-при» среди юниоров в Красноярске. 14-летняя спортсменка за произвольную программу набрала 157,19 балла. По сумме двух программ у нее 233,08.

Второй стала россиянка Анастасия Зинина, в сумме у которой 206,20 балла. Замкнула тройку также представительница России Софья Самоделкина (202,39).

Елизаветиа Куликова набрала 196,83 балла и расположилась на четвертой строчке, Елизавета Берестовская — пятая (196.07). Американка Кейт Вэнг заняла шестое место (196.07).

Напомним, что Акатьева тренируется у Этери Тутберидзе.

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Роман Шишов все материалы автора

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