Акатьева выиграла этап «Гран-при» среди юниоров в Красноярске

Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла четвертый этап «Гран-при» среди юниоров в Красноярске. 14-летняя спортсменка за произвольную программу набрала 157,19 балла. По сумме двух программ у нее 233,08.

Второй стала россиянка Анастасия Зинина, в сумме у которой 206,20 балла. Замкнула тройку также представительница России Софья Самоделкина (202,39).

Елизаветиа Куликова набрала 196,83 балла и расположилась на четвертой строчке, Елизавета Берестовская — пятая (196.07). Американка Кейт Вэнг заняла шестое место (196.07).

Напомним, что Акатьева тренируется у Этери Тутберидзе.