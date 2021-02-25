Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что фотосъемка для мужского журнала Maxim раскрепостила ее.

«В первую очередь, я делала это для себя, потому что у меня никогда не было восхищения по поводу своей фигуры. Нормальная спортивная фигура, но я не могу сказать, что у меня модельная внешность. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что мое тело — красивое. Ты не всегда видишь себя со стороны и думаешь, может, как-то не так выглядишь, некрасивая, ужасная», — сказала в подкасте Ice Room Туктамышева.

Фигуристка также рассказала о своем отношении к изображению женского тела.

«Я всегда говорила, что женское тело — это красиво. Смотрю на картины с голыми женщинами — они мне очень нравятся. Естество — это красиво. Если ты любишь себя, почему не можешь показать это красиво, без пошлости? Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только свое, я в принципе люблю женщин. Думаю, не до конца осознаю, какой шум может подняться после этого, интересно и немного страшновато», — добавила Туктамышева.

25 февраля стало известно, что Туктамышева приняла участие в фотосессии для мартовского номера журнала Maxim. Ее фото попало на обложку выпуска.