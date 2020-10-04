Кихира решила участвовать в «Гран-при» во Франции и показала четверной сальхов
04:27
Японская фигуристка Рика Кихира поучаствует в «Гран-при», которое пройдет во Франции, сообщила сама спортсменка. Также она показала видео своего прыжка.
???— Rika Kihira ??? (@rika_kihira) October 3, 2020
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«Решила поучаствовать в этапе серии «Гран-при» во Франции, — написала японка в Twitter. — Приложу максимум усилий и буду ежедневно тренироваться, чтобы подготовиться к «Гран-при».
Также к записи прикреплено видео, где фигуристка исполняет четверной сальхов.
«Гран-при» пройдет в Гренобле с 13 по 15 ноября. 18-летняя Рика Кихира — двукратная победительница чемпионата четырех континентов.
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