Кихира решила участвовать в «Гран-при» во Франции и показала четверной сальхов

Японская фигуристка Рика Кихира поучаствует в «Гран-при», которое пройдет во Франции, сообщила сама спортсменка. Также она показала видео своего прыжка.

«Решила поучаствовать в этапе серии «Гран-при» во Франции, — написала японка в Twitter. — Приложу максимум усилий и буду ежедневно тренироваться, чтобы подготовиться к «Гран-при».

Также к записи прикреплено видео, где фигуристка исполняет четверной сальхов.

«Гран-при» пройдет в Гренобле с 13 по 15 ноября. 18-летняя Рика Кихира — двукратная победительница чемпионата четырех континентов.