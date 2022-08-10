Роднина отреагировала на решение президента Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса государственных наград

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Действия иностранных руководителей давно потеряли всякий смысл, — приводит слова Родниной Sport24. — Каждое новое решение — все большая глупость. Как можно так обращаться со своими же фигуристами? Полный бред. Уже сил нет обсуждать этот абсурд».

По ее мнению, фигуристов обязательно надо поддержать.

«Менять гражданство на российское или нет, пусть решат сами. Вся жизнь Дробязко и Ванагаса связана с Россией. Они уже давно катаются именно благодаря нам и нашим тренерам. Там уже забыли, что эта пара в свое время выигрывала благодаря России!» — сказала она.

В 2000 году Дробязко и Ванагас за заслуги перед Литвой были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.