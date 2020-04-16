Канадский фигурист рассказал, что фанаты Евгении Медведевой оскорбляют его в соцсетях

Канадский фигурист Нам Нгуен рассказал, что фанаты россиянки Евгении Медведевой оскорбляют его в социальных сетях.

— Мы с Медведевой очень хорошие друзья, здесь нечего добавить, — цитирует Газета.ru Нгуена. — И ее болельщики просто невероятны: я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это приятные люди, которые оказывают фигуристам огромную поддержку. Но меня беспокоит, что некоторые фанаты Евгении (на самом деле я не думаю, что это настоящие ее болельщики, наверное, просто сумасшедшие люди) писали мне в социальных сетях абсолютно неприемлемые вещи. Один человек начал меня оскорблять, называть ублюдком. Говорил, чтобы я не смел делать что-то с Евгенией, задавал недопустимые, слишком личные вопросы... Я был очень этим расстроен. Конечно, я не ответил ему, но сделал скриншот, запостил в Instagram и даже отметил его, чтобы люди увидели все это. Мы с друзьями посмеялись над ситуацией, но в тот момент я чувствовал себя плохо. Я совсем не такой человек и был очень зол.