Камила Валиева: "Сделала четверной спокойно, как тройной"

13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, успешно исполнившая четверной тулуп во время произвольной программы на контрольных прокатах в Новогорске, рассказала о том, как готовится к исполнению этого прыжка и похвале тренеров.

Фигуристка единственная из всех девушек-юниорок исполнила четверной прыжок и стала третьей россиянкой в истории вслед за Александрой Трусовой и Александрой Щербаковой, которой он покорился на официальном мероприятии.

– Как вам далось исполнение четверного прыжка?

– Спокойно, как тройной (смеется). Нервничала меньше, чем вчера. В момент захода думаю о том, как его лучше сделать с учетом замечаний тренеров.

– Как они кстати оценили сегодняшнее выступление?

– Пока похвалили, но сказали, что выезд с четверного прыжка пока не очень, а так сказали "молодец".

– Нравится музыка к произвольной программе?

– Да. Какую музыку люблю? В стиле поп, это же так называется?

– Создается впечатление, что вы в идеальной форме. Но на дворе только август, это же невозможно.

– Почему? Возможно. На сколько готова? На 7 из 10, можно лучше.

– Вы приземляетесь абсолютно бесшумно. Как-то специально над этим работаете?

– Сначала старалась, а теперь стало получаться на автомате.

– Сколько же весите?

– (хитро щурится) 35 килограммов при росте 150 сантиметров. (Екатерина Беспалова)