Как группа Тутберидзе провела первую тренировку. Видео
14:30
Фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, приступили к тренировкам в Новогорске в рамках учебно-тренировочных сборов. Первый канал показал отрывок из занятий спортсменов.
Сама Тутберидзе проводит карантин после возвращения из США.
Напомним, что часть спортсменов проведет сборы в Кисловодске. Минувший сезон в фигурном катании был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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