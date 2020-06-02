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Как группа Тутберидзе провела первую тренировку. Видео

14:30
Воспитаники Этери Тутберидзе : Алина Загитова — Алёна Косторная — Александра Трусова — Анна Щербакова (слева направо). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Воспитаники Этери Тутберидзе : Алина Загитова — Алёна Косторная — Александра Трусова — Анна Щербакова (слева направо). Фото Александр Федоров, "СЭ"

Фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, приступили к тренировкам в Новогорске в рамках учебно-тренировочных сборов. Первый канал показал отрывок из занятий спортсменов.

Сама Тутберидзе проводит карантин после возвращения из США.

Напомним, что часть спортсменов проведет сборы в Кисловодске. Минувший сезон в фигурном катании был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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