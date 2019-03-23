Иван Букин: "Спасибо организаторам за опыт. Два дня не могли попасть домой"

Российский фигурист Иван Букин после произвольного танца рассказал о непростых условиях подготовки на чемпионате мира в Японии. Его дуэт с Александрой Степановой показал результат 208,52 балла и занял четвертое место.

- Спасибо большое организаторам за полученный опыт. Так составлено расписание и так расположены отели, что мы два дня почти не могли доехать домой. Ехать полтора часа в автобусе. Это... закалка ("Прикольно" - добавляет Степанова). Проверили себя и в таком плане. (Дмитрий Кузнецов)

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