ISU рассказал о формате проведения «Гран-при» в новом сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) рассказал о формате проведения «Гран-при» в сезоне-2020/21. Совет ISU собрался 3 августа на онлайн-заседание, чтобы обсудить условия организации серии.

Учитывая продолжающиеся критические события COVID-19, связанные со многими ограничениями на поездки и другими рисками по всему миру, совет подтвердил свою основную политику, принятую на его заседании Совета 28 апреля 2020 года, а именно суждение о том, что здоровье и безопасность участников международных соревнований остаются приоритетом номер один. Памятуя о заботе о здоровье и безопасности, связанной с COVID-19, но также и о необходимости предоставить фигуристам наилучшие возможности для участия в международных соревнованиях, ISU окажет свою максимальную поддержку членам организации для проведения всех международных соревнований, которые могут быть безопасно проведены в течение сезона 2020/21.

Учитывая вышеупомянутые исключительные обстоятельства, основную политику ISU и с целью ограничить рискованные международные поездки COVID-19 до минимума, совет рассмотрел предложение, полученное от шести членов-организаторов ISU серии «Гран-при» по фигурному катанию (Канада, Китай, Франция, Япония, Россия, США). В соответствии с полномочиями, предоставленными Совету в соответствии с Конституцией ISU, было принято решение о том, чтобы каждый этап сезона 2020/21 стал мероприятием местного масшаба.

Участие в каждом из турниров Гран-при будет ограничено:

— спортсменами и официальными лицами принимающей страны,

— спортсменами, на регулярной основе тренирующимися в принимающей стране,

— спортсменами из других стран-членов ISU, которые попадут на Гран-при по географическому принципу, с соблюдением правил на ограничение в поездках и санитарных норм соответствующих стран.

Все соответствующие детали, такие как: применимые дисциплины, включенные в каждое мероприятие, количество и критерии/условия / ограничения участия приглашенных участников, квалификационные критерии финала, ответственность за расходы, квалификация и количество должностных лиц, финансовая и иная помощь ISU, включая призовые деньги членам-организаторам ISU, будут разработаны специальной рабочей группой совета ISU в сотрудничестве с шестью членами-организаторами отдельных этапов «Гран-при» и, при условии одобрения Советом ISU, будут опубликованы в ближайшее время.

Каждый этап «Гран-при» будет организован в соответствии с национальными санитарными требованиями принимающей страны. Эти руководящие принципы в настоящее время готовятся и будут опубликованы как можно скорее.

Справедливости ради следует отметить, что никакие баллы мирового рейтинга не начисляются, а баллы, полученные участниками соревнований, не засчитываются в минимальный общий балл элементов, применимый для чемпионатов ISU. Этапы «Гран-при» будут транслироваться обычными правыми медиа-партнерами холдинга ISU и, соответственно, членами-организаторами ISU.

Что касается финала «Гран-при», который планируется провести 10-13 декабря, в Пекине в качестве тестового мероприятия для зимних Олимпийских игр 2022 года, будет обсуждаться с китайскими коллегами ISU, чтобы решить, можно ли провести турнир, когда именно и при каких условиях.