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Сегодня, 21:10

Семенович поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Семенович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывшая фигуристка Анна Семенович в разговоре с «СЭ» высказалась о решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Это правильно. Женщины должны соревноваться с женщинами, а не с молоденькими девочками. Это более взрослое катание. У 17-летних девочек более окрепшая психика. Это поможет сохранить здоровье. Я считаю, что такие возрастные изменения очень правильные», — сказала Семенович «СЭ».

7 июня конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.

Фигурное катание
Анна Семенович
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