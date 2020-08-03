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Слуцкая оценила возможную причину приостановки карьеры Загитовой

12:45
Алина Загитова. Фото "СЭ"
Алина Загитова. Фото "СЭ"
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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о возможном возвращении Алины Загитовой в спорт. 13 декабря 18-летняя фигуристка объявила о приостановке соревновательной карьеры в декабре 2019 года.

— Я не думаю, что на Загитову влияло количество спортсменок, тренировавшихся в группе Тутберидзе, — приводит слова Слуцкой «Команда России». — В то же время уверена, что там сейчас весьма непросто в плане конкуренции. Подрастает чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая уже совсем скоро будет наступать на пятки более опытным девочкам. Что касается возвращения Алины, то надо знать цели и степень заинтересованности спортсменки. Я информацией на этот счет не обладаю.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/news/novosti/kostornaya-eshhe-nekotoroe-vremya-budet-katatsya-na-fundamente-tutberidze-mnenie-iriny-slutskoj/

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