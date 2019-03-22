Ирина Роднина - о Загитовой и Медведевой: "Спасибо за мастерство и мужество!"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина - о выступлении россиянок в одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Первое место заняла Алина Загитова, третье - Евгения Медведева. Второй стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

- Наши золотые девочки! Спасибо огромное за мастерство, мужество, за высочайшее наслаждение от фигурного катания за гордость!, - написала Роднина в Твиттере.