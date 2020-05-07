Знаменитая фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением об уходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. Она продолжит заниматься с Евгением Плющенко.

— От Тутберидзе ушли Липницкая, Медведева. Поэтому это не вторая и не третья фигуристка, а это уже процесс конвейера: кто-то приходит, кто-то уходит, — цитирует Роднину «Правда.ру». — Что не так в группе Тутберидзе? Я в такие тонкости не влезаю. Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать.

Это спорт, это жизнь. Это все нормально. Мы все проходили через это. И я когда-то меняла тренера. Тогда это вообще была трагедия. Пока министр обороны Советского Союза не дал мне добро, я не имела права даже этот вопрос обсуждать. Даже руководитель Госкомспорта СССР не брался за решение этого вопроса. Просто на сегодняшний день другая ситуация — есть понятие контрактных отношений.

С любым спортсменом и федерация, и тренер каждый год подписывает такой контракт. Есть период в любой федерации для любого спортсмена и тренера, когда вы можете менять общество, можете менять тренера. Сейчас как раз этот период. У нас до 15 мая, если я не ошибаюсь, этот переход как раз и разрешен. Поэтому это нормальный весенний процесс. Бывает осеннее, весеннее возбуждение, осложнение у шизофреников, у нас — тоже.