Ирина Роднина: «Медведева показала психологическую устойчивость, но бороться за медали ей будет очень непросто»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой будет тяжело тягаться с фигуристками нового поколения.

— Мне кажется, что Женя пережила гораздо больший стресс, чем Алина (Загитова), — отметила «СЭ» Роднина. — Поменять тренера, страну проживания, систему работы. Она показала психологическую устойчивость. С другой стороны, растет новая поросль. Я бы не хотела говорить, что Женя не способна с ними бороться. Но результаты последнего сезона говорят, что претендовать на медали крупных стартов ей будет очень и очень непросто.

В прошедшем сезоне Евгения Медведева не смогла пробиться в финал «Гран-при». (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Родниной