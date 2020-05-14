Двукратный олимпийский чемпион, а сейчас депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» высказался на тему возрастных ограничений в фигурном катании.

— Знаю, что вы в своей программе на телеканале «Звезда» не раз обсуждали фигурное катание и, в частности, тему возрастного ценза в женских соревнованиях. Какая у вас позиция?

— Это действительно волнует многих людей. Я восхищаюсь нашими девчонками. Но я совершенно четко понимаю психологию этих юных девушек. Иногда встречаешь их, а они просто убитые в возрасте 18-19 лет. И уже поковеркали свою судьбу. Для них это сложно. С одной стороны, нам где-то за них волнительно, а с другой — главное, что наша страна побеждает. Что там происходит с остальными, кто не выиграл, — никто не думает.

Человек, который вырос в спорте, понимает, что, может быть, и есть смысл поднять соревновательный возраст. Величие спортсмена заключается не только в количестве оборотов, но и в том, как долго и стабильно он радует своего болельщика. Если мы ставим условия возрастного лимита, наверное, это не совсем спортивная история. Мы тоже лимитируем карьеру спортсмена до минимума. Я как долгожитель спорта могу сказать, что радость от игры и понимание, что ты — часть большой хоккейной системы, ближе к 40 годам уже по-другому мотивирует тебя. Успехи в 18-20 лет воспринимаешь неосознанно. Обидно, что, если молодая талантливая девочка не может сделать какое-то количество прыжков, она уже никому не нужна. (Алена Гребенькова)

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