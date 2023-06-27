Железняков: «После Олимпиады Валиева ушла в себя, зажалась и стала другой девочкой»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал, как ситуация на Олимпиаде в Пекине в 2022 году повлияла на фигуристку Камилу Валиеву. Он сообщил, что спортсменка очень переживала, ушла в себя и закрылась от мира.

«Она очень переживала, и первые несколько месяцев это было видно. Она ушла в себя, зажалась и стала другой девочкой. Но кто-то от такой ситуации сломается, а кто-то пройдет этот путь, пережует и выплюнет, что она и сделала. Ее отпустило», — цитирует Железнякова РИА «Новости Спорт».

Он добавил, что эта ситуация заставила повзрослеть девушку и стать другим человеком.

«Но в работоспособности ничего не изменилось, она стала работать еще круче и хлеще, чтобы нагнать ту форму. Но это очень сложно, практически нереально. Ты должен свое тело переделать на другой лад», — добавил хореограф.

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

МОК объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела. В настоящее время дело спортсменки находится в CAS.

В январе сообщалось, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил.