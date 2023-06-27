Костомаров занимается на протезах не более часа в день

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время. К протезированию рук пока еще не приступали», — заявил источник, близкий к ситуации.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.