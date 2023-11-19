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РИА Новости: Хореограф Железняков покинул группу Этери Тутберидзе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Алексей Железняков.
Фото Соцсети

Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе, утверждает РИА Новости.

По данным источника, расставание сторон произошло по инициативе Тутберидзе.

Железняков сотрудничал с Тутберидзе с 2008 года.

42-летний специалист работал со всеми спортсменками из группы тренера, включая олимпийских чемпионок Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву, а также двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Алексей Железняков
Этери Тутберидзе
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