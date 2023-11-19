РИА Новости: Хореограф Железняков покинул группу Этери Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков покинул группу Этери Тутберидзе, утверждает РИА Новости.

По данным источника, расставание сторон произошло по инициативе Тутберидзе.

Железняков сотрудничал с Тутберидзе с 2008 года.

42-летний специалист работал со всеми спортсменками из группы тренера, включая олимпийских чемпионок Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву, а также двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.