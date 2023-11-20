Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 00:22

Хореограф Железняков коротко объяснил уход из группы Тутберидзе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Железняков.
Фото Вконтакте, Соцсети

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал, что покинул тренерский штаб по собственному желанию. Он работает на сборах ассоциации фигуристов I.S.A, куда приехали дети из разных регионов.

«Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает», — сказал Железняков «Матч ТВ».

Об уходе тренера стало известно сегодня, 20 ноября.

Железняков сотрудничал с Тутберидзе с 2008 года. Он занимался с такими фигуристками как Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Источник: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1981838_Zheleznakov_zajavil_ob_uhode_iz_Khrustalnogo_po_sobstvennoj_iniciative
Алексей Железняков
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Следовавший в Измир самолет вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Военный эксперт рассказал о влиянии применения Россией РБК-500 на ход СВО
Убившего своих детей из-за развода мужчину арестовали в Удмуртии
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РИА Новости: Хореограф Железняков покинул группу Этери Тутберидзе

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости