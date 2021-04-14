Хореограф Туктамышевой признался, что проспал ее выступление на чемпионате мира

Хореограф российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Юрий Смекалов сказал, что во время ее выступления на чемпионате мира он спал.

«Скажу честно, в день, когда Лиза выступала, была очень тяжелая репетиция, я пришел домой и сразу уснул, — цитирует Смекалова spbdnevnik.ru 14 апреля. — Совершенно забыл, что именно в этот вечер будут прокаты. Но меня разбудил телефон, который начал непрерывно вибрировать: мне присылали огромное количество поздравлений с серебром Лизы. Конечно, я сразу нашел видео, посмотрел, был очень рад».

24-летняя Елизавета Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция).