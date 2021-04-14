Хореограф Туктамышевой Смекалов надеется доработать ее произвольную программу

Хореограф российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Юрий Смекалов выразил надежду, что им удастся довести до совершенства ее произвольную программу. Также он оценил выступление спортсменки на чемпионате мира.

«Лизе удалось вернуться на пьедестал — это волевая победа, путь большого профессионала, — цитирует Смекалова spbdnevnik.ru 14 апреля. — Ее стремление и желание победить было настолько велико, что заслуживает и золота, и платины — цвет метала не имеет значения. Она сделала главное — поборола внутреннее сопротивление, страхи и заявила о себе как об одной из лучших.

Что касается хореографии, я думаю, что Лиза в этот раз ее недостаточно раскрыла. Прекрасно понимаю, что чемпионат такого уровня — сложнейший момент в жизни фигуриста. На нем лежит огромнейшая ответственность за каждый элемент, поэтому какие-то нюансы хореографии упускаются.

Особенно в первой, «прыжковой», части программы. Во второй, во время раскатов и дорожки, Лиза максимально включилась, была эмоциональной и пластичной. Но надеюсь, что у нас будет возможность еще доработать программу к Олимпиаде — доведем ее до совершенства. Надеюсь, мы доработаем произвольную программу с Лизой».

24-летняя Елизавета Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция).