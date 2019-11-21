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Хитрят ли фигуристки при взвешивании? Рассказывает Щербакова

10:58
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Действующая чемпионка России Анна Щербакова выложила в своем Instagram ролик с анонсом нового шоу о фигурном катании, которое скоро будет запущено на Первом канале.

В видеофрагменте она рассказала о некоторых нюансах взвешивания. — Как обмануть? Кто-то начинает прыгать прямо перед взвешиванием, как-то напрячься максимально, выдохнуть или еще как-то. Но, естественно, это не поможет уже, — рассказаал фигуристка.

15-летняя Щербакова стала победительницей двух этапов серии «Гран-при» (в США и Китае) и теперь выступит в Финале серии, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

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