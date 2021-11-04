Хореограф «Ледникового периода»: «Согласен, что футбол надо закрывать»

Постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский в интервью «СЭ» высказался о развитии футбола и фигурного катания в России.

— В Америке в конце 90-х фигурное катание схлопнулось очень быстро. Можно ли опасаться такого в России?

— Да, у них это произошло действительно быстро. Тут я с Гариком Харламовым согласен. Когда наши в очередной раз пролетели в футболе, он сказал: «Может, закрыть футбол? Бразильцы не катаются на горных лыжах и не играют в хоккей. У них нет такого спорта». У нас есть фигурное катание, это прямо национальный вид спорта, где Россия, Советский Союз всегда были на вершине. Так надо дальше идти, делать его еще сильнее. Даже делать не надо, он уже есть. Надо его поддерживать.

— В реалиях государственного спорта России «поддерживать» значит «дайте денег».

— А мы не против. (Смеется.) Всегда за. У нас же проблема в том, что группам не хватает льда, зала, идет противоборство с хоккеем. С другой стороны, катки строят, они растут как грибы после дождя. Их больше, но и идущих людей не становится меньше — и в фигурном катании, хоккее, даже шорт-треке.

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