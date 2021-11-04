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Хореограф «Ледникового периода»: «Согласен, что футбол надо закрывать»

11:20
Максим Ставиский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Ставиский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский в интервью «СЭ» высказался о развитии футбола и фигурного катания в России.

— В Америке в конце 90-х фигурное катание схлопнулось очень быстро. Можно ли опасаться такого в России?

— Да, у них это произошло действительно быстро. Тут я с Гариком Харламовым согласен. Когда наши в очередной раз пролетели в футболе, он сказал: «Может, закрыть футбол? Бразильцы не катаются на горных лыжах и не играют в хоккей. У них нет такого спорта». У нас есть фигурное катание, это прямо национальный вид спорта, где Россия, Советский Союз всегда были на вершине. Так надо дальше идти, делать его еще сильнее. Даже делать не надо, он уже есть. Надо его поддерживать.

— В реалиях государственного спорта России «поддерживать» значит «дайте денег».

— А мы не против. (Смеется.) Всегда за. У нас же проблема в том, что группам не хватает льда, зала, идет противоборство с хоккеем. С другой стороны, катки строят, они растут как грибы после дождя. Их больше, но и идущих людей не становится меньше — и в фигурном катании, хоккее, даже шорт-треке.

Полностью интервью с Максимом Стависким читайте здесь

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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  • Миля Кац

    А вы, простите, смотрели хоть один спектакль с ее участием?

    04.11.2021

  • hovawart645

    Это я знаю, что новый режиссер её убрал. Но была же. Убрали - и хорошо. Не на прославленной сцене ей кривляться.

    04.11.2021

  • m33

    Да не закрывать, а бомжей выкинуть из руководства для начала.

    04.11.2021

  • John Doe

    Я не люблю эти разговоры о мифических обязательствах перед болельщиками, или эти вопли старикав "как было в их время". Ты должен решать задачи здесь и сейчас. Не вчера и завтра. И интерес? Публика? В жопу и интерес и публику. Ты должен выполнить поставленную задачу. Это важно. Остальное - додуманное. Так считаю.

    04.11.2021

  • svnest

    а в театре её больше и нет... закрыли постановку из за нераскупаемости билетов... первый шаг сделан...

    04.11.2021

  • Славомудр Приморский

    Вновь напоминаю - мы об интересе, не о деньгах.

    04.11.2021

  • Корнелий Ш

    Коньки не наша забава, вот городки посконные.

    04.11.2021

  • John Doe

    Это конечно для мира реально страшнее чем столкновение с крупным астероидом - дамочки бальзаковского возраста. Поддержу тебя ))

    04.11.2021

  • Славомудр Приморский

    Команд в одной лишь премьерке 16, а Стас для дамочек бальзаковского возраста - один такой, единственный )))

    04.11.2021

  • John Doe

    Так точно. Я вроде об этом и говорю. Стадионные сборы посредственные. В зомбоящике смотрят, но реальные рейтинги когда открытые трансляции, а не платные. Понимаешь, люди не готовы даже за ваш Спартак платитьт как в Англии или Испании в переложении на наши цены. Не надо обольщаться.

    04.11.2021

  • Миля Кац

    Сжечь дотла, чтобы даже не напоминали о западных игрищах.

    04.11.2021

  • Славомудр Приморский

    Сетки поснимать с ворот и отдать в рыбацкие артели.

    04.11.2021

  • John Doe

    Ты абсолютно прав. Но в среднем Михайлов будет набирать больше чем все наши клубы.

    04.11.2021

  • Славомудр Приморский

    Мы об интересе к футболу говорим, не о заработках телевизионщиков. Не забыл? )

    04.11.2021

  • Revelator78

    Спорт- Экспресс желтеет стремительно.... По статье- кто этот хайпо-хейтер? Он вообще хоть раз мячик ногами трогал? Почему этот мистер неизвестный вещает со страниц столь уважаемого( пока) издания? Посещаемость игр напрямую зависит от многих факторов, и цена билета( или позода ) на Футбол не играет ключевой роли. Многое определяет размеры города и временные затраты

    04.11.2021

  • John Doe

    Я тебе братан кое-что хочу прояснить. Чтобы ты сам не путался. На тв-рекламном рынке важна доля, а не количество зрителей. Им без разницы посмотрело миллион людей. миллиард или триллион. Важна ДОЛЯ от просмотров. Понимаешь,Ю о чем я?

    04.11.2021

  • Славомудр Приморский

    Если Михайлов будет ежемесячно давать по два-четыре концерта - вскоре и зал в небольшой пивнушке собрать не сможет )

    04.11.2021

  • MAKKOR

    Ледниковый период надо закрывать и всех прихлебателей вокруг него....

    04.11.2021

  • John Doe

    Ответь честно. Кто соберет полный стадион: Спартак или этот Стас Михайлов? Ты не со мной соревнуйся. А с миром.

    04.11.2021

  • Славомудр Приморский

    Телезрители - не публика? )

    04.11.2021

  • John Doe

    Да брось ты. Интерес публики и есть самый объективный критерий. Я же не спорб что Спартак самый популярный клуб. Но каковы границы реальные этой популярности в переложении на деньги?

    04.11.2021

  • Славомудр Приморский

    Москва - не вся Россия ) Москвичи избалованы изобилием зрелищ. Пресытились. Да и судить об интересе к футболу по посещаемости - спорно. Телеаудитория - более объективный показатель.

    04.11.2021

  • hovawart645

    Сперва футбол закрыть, потом однополые браки разрешить, потом объявить 48 полов... Нет уж, хватит нам хайпа и нечести. Я Бузову и аналогичных фриков не хочу видеть ни на коньках, ни в театре, ни на ТВ.

    04.11.2021

  • Миля Кац

    Закрыть футбол законодательно, тем кто смотрит - 10 лет с конфискацией, тем кто играет - расстрел без суда и следствия. Все мячи в России - сдуть. Это не наш, а западный спорт. Давайте развивать исконно русские виды спорта.

    04.11.2021

  • John Doe

    Самая умная мысль за последнее время.

    04.11.2021

  • John Doe

    Почему? Ни ты, ни твои мне так и не смогли объяснить почему в 20-милионной Москве с окрестностями вы на свой скромной поляне в 40 000 тел собираете аншлаги лишь два раза в год, когда мы и бамжи приезжаем. Обоснуй?

    04.11.2021

  • gan75

    Не надо ничего закрывать. Просто не давать бюджетных и околобюджетных денег. И тогда футбол или умрёт или выздоровеет...

    04.11.2021

  • serzheo

    Вам волю дай вы всё тут позакрываете. Один театр, на Малой Бронной останется, с трансгендером в главной роли, под руководством мужа Ксюхи Собчак, спонсируемый государством.

    04.11.2021

  • glass99

    вот тут прям в точку Наш ногомяч - зло

    04.11.2021

  • Славомудр Приморский

    "Закрыть футбол"... Бред сивой кобылы.

    04.11.2021