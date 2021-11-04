Хореограф «Ледникового периода»: «Согласен, что футбол надо закрывать»
Постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский в интервью «СЭ» высказался о развитии футбола и фигурного катания в России.
— В Америке в конце 90-х фигурное катание схлопнулось очень быстро. Можно ли опасаться такого в России?
— Да, у них это произошло действительно быстро. Тут я с Гариком Харламовым согласен. Когда наши в очередной раз пролетели в футболе, он сказал: «Может, закрыть футбол? Бразильцы не катаются на горных лыжах и не играют в хоккей. У них нет такого спорта». У нас есть фигурное катание, это прямо национальный вид спорта, где Россия, Советский Союз всегда были на вершине. Так надо дальше идти, делать его еще сильнее. Даже делать не надо, он уже есть. Надо его поддерживать.
— В реалиях государственного спорта России «поддерживать» значит «дайте денег».
— А мы не против. (Смеется.) Всегда за. У нас же проблема в том, что группам не хватает льда, зала, идет противоборство с хоккеем. С другой стороны, катки строят, они растут как грибы после дождя. Их больше, но и идущих людей не становится меньше — и в фигурном катании, хоккее, даже шорт-треке.
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Миля Кац
А вы, простите, смотрели хоть один спектакль с ее участием?
04.11.2021
hovawart645
Это я знаю, что новый режиссер её убрал. Но была же. Убрали - и хорошо. Не на прославленной сцене ей кривляться.
04.11.2021
m33
Да не закрывать, а бомжей выкинуть из руководства для начала.
04.11.2021
John Doe
Я не люблю эти разговоры о мифических обязательствах перед болельщиками, или эти вопли старикав "как было в их время". Ты должен решать задачи здесь и сейчас. Не вчера и завтра. И интерес? Публика? В жопу и интерес и публику. Ты должен выполнить поставленную задачу. Это важно. Остальное - додуманное. Так считаю.
04.11.2021
svnest
а в театре её больше и нет... закрыли постановку из за нераскупаемости билетов... первый шаг сделан...
04.11.2021
Славомудр Приморский
Вновь напоминаю - мы об интересе, не о деньгах.
04.11.2021
Корнелий Ш
Коньки не наша забава, вот городки посконные.
04.11.2021
John Doe
Это конечно для мира реально страшнее чем столкновение с крупным астероидом - дамочки бальзаковского возраста. Поддержу тебя ))
04.11.2021
Славомудр Приморский
Команд в одной лишь премьерке 16, а Стас для дамочек бальзаковского возраста - один такой, единственный )))
04.11.2021
John Doe
Так точно. Я вроде об этом и говорю. Стадионные сборы посредственные. В зомбоящике смотрят, но реальные рейтинги когда открытые трансляции, а не платные. Понимаешь, люди не готовы даже за ваш Спартак платитьт как в Англии или Испании в переложении на наши цены. Не надо обольщаться.
04.11.2021
Миля Кац
Сжечь дотла, чтобы даже не напоминали о западных игрищах.
04.11.2021
Славомудр Приморский
Сетки поснимать с ворот и отдать в рыбацкие артели.
04.11.2021
John Doe
Ты абсолютно прав. Но в среднем Михайлов будет набирать больше чем все наши клубы.
04.11.2021
Славомудр Приморский
Мы об интересе к футболу говорим, не о заработках телевизионщиков. Не забыл? )
04.11.2021
Revelator78
Спорт- Экспресс желтеет стремительно.... По статье- кто этот хайпо-хейтер? Он вообще хоть раз мячик ногами трогал? Почему этот мистер неизвестный вещает со страниц столь уважаемого( пока) издания? Посещаемость игр напрямую зависит от многих факторов, и цена билета( или позода ) на Футбол не играет ключевой роли. Многое определяет размеры города и временные затраты
04.11.2021
John Doe
Я тебе братан кое-что хочу прояснить. Чтобы ты сам не путался. На тв-рекламном рынке важна доля, а не количество зрителей. Им без разницы посмотрело миллион людей. миллиард или триллион. Важна ДОЛЯ от просмотров. Понимаешь,Ю о чем я?
04.11.2021
Славомудр Приморский
Если Михайлов будет ежемесячно давать по два-четыре концерта - вскоре и зал в небольшой пивнушке собрать не сможет )
04.11.2021
MAKKOR
Ледниковый период надо закрывать и всех прихлебателей вокруг него....
04.11.2021
John Doe
Ответь честно. Кто соберет полный стадион: Спартак или этот Стас Михайлов? Ты не со мной соревнуйся. А с миром.
04.11.2021
Славомудр Приморский
Телезрители - не публика? )
04.11.2021
John Doe
Да брось ты. Интерес публики и есть самый объективный критерий. Я же не спорб что Спартак самый популярный клуб. Но каковы границы реальные этой популярности в переложении на деньги?
04.11.2021
Славомудр Приморский
Москва - не вся Россия ) Москвичи избалованы изобилием зрелищ. Пресытились. Да и судить об интересе к футболу по посещаемости - спорно. Телеаудитория - более объективный показатель.
04.11.2021
hovawart645
Сперва футбол закрыть, потом однополые браки разрешить, потом объявить 48 полов... Нет уж, хватит нам хайпа и нечести. Я Бузову и аналогичных фриков не хочу видеть ни на коньках, ни в театре, ни на ТВ.
04.11.2021
Миля Кац
Закрыть футбол законодательно, тем кто смотрит - 10 лет с конфискацией, тем кто играет - расстрел без суда и следствия. Все мячи в России - сдуть. Это не наш, а западный спорт. Давайте развивать исконно русские виды спорта.
04.11.2021
John Doe
Самая умная мысль за последнее время.
04.11.2021
John Doe
Почему? Ни ты, ни твои мне так и не смогли объяснить почему в 20-милионной Москве с окрестностями вы на свой скромной поляне в 40 000 тел собираете аншлаги лишь два раза в год, когда мы и бамжи приезжаем. Обоснуй?
04.11.2021
gan75
Не надо ничего закрывать. Просто не давать бюджетных и околобюджетных денег. И тогда футбол или умрёт или выздоровеет...
04.11.2021
serzheo
Вам волю дай вы всё тут позакрываете. Один театр, на Малой Бронной останется, с трансгендером в главной роли, под руководством мужа Ксюхи Собчак, спонсируемый государством.
04.11.2021
glass99
вот тут прям в точку Наш ногомяч - зло
04.11.2021
Славомудр Приморский
"Закрыть футбол"... Бред сивой кобылы.
04.11.2021