Ханю будет восстанавливаться после травмы лодыжки в течении 2-3 месяцев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю в течении 2-3 месяцев будет восстанавливаться после травмы лодыжки, сообщает Japan Times со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта Японии. 24-летний спортсмен пропустит командный чемпионат мира в Фукуоке.

Напомним, что Ханю получил травму правой лодыжки на тренировке во время российского этапа "Гран-при" в ноябре и пропустил финал соревнований. Несмотря на повреждение, он выступил на домашнем чемпионате мира в Сайтаме и занял второе место, уступив американцу Натану Чену.

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