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Сегодня, 16:50

Губерниев: «Нельзя сказать, что Алина Загитова — самая красивая спортсменка России»

Алина Савинова
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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу олимпийской чемпионки Алины Загитовой в голосовании читателей РИА «Новости» за самую красивую спортсменку России в 2023 году.

«Нельзя сказать, что Алина Загитова — самая красивая спортсменка. Она одна из самых красивых спортсменок в России, но я, например, являюсь большим поклонником творчества Варвары Субботиной и Евгении Канаевой. Как понять, кто красивее? Они все прекрасные и очень роскошные. Я считаю, что Алина, безусловно, яркая и красивая девушка, но я могу назвать список спортсменок, которые будут не менее привлекательными, с моей точки зрения, чем Загитова», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

За Загитову проголосовали 47,5% читателей. Второе место заняла победительница Олимпийских игр-2022 Анна Щербакова, набравшая 42,4% голосов. Третьими в голосовании стали гимнастки Дина и Арина Аверины.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-nelzya-skazat-chto-zagitova-samaya-krasivaya-sportsmenka-rossii-237439/
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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