Губерниев рассказал, как «Загитова слегка обалдела» во время совместного эфира

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев вспомнил, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова чувствовала себя во время совместного эфира на «Матч ТВ».

Отвечая на вопросы Губерниева, Загитова призналась, что он хотел задеть ее душу, но она не обижается на коллегу.

«Я делал интересный эфир для того, чтобы его все обсуждали и всем было интересно. Загитовой тоже было интересно, хоть она и обалдела слегка. Я делал свою работу и считаю, что это интервью было на 11 из 10», — цитирует Губерниева Sport24.

«Сказали ли она «спасибо» после эфира? Конечно. А потом отметила: «Мне бы так говорить, как вы». Я ей ответил: «Заговорите скоро, не переживайте, Алина», — заявил Губерниев.

В ноябре во время прямого эфира Губерниев сначала задавал много неудобных вопросов фигуристке, а потом встал на колени перед Загитовой.