Глейхенгауз: «Мы вытаскиваем Алену, но она любит тащить себя обратно»

Тренер-хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в разговоре с «СЭ» рассказал о форме Алены Косторной.

— У Алены был очень сложный психологически сезон, как вы ее вытаскивали? Это больше ментальная работа?

— В основном всегда работа физическая. Потому что нужно что-то делать, чтобы что-то получилось. Алену мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы ее обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь.

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