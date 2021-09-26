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Глейхенгауз: «Мы вытаскиваем Алену, но она любит тащить себя обратно»

10:02
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Тренер-хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в разговоре с «СЭ» рассказал о форме Алены Косторной.

— У Алены был очень сложный психологически сезон, как вы ее вытаскивали? Это больше ментальная работа?

— В основном всегда работа физическая. Потому что нужно что-то делать, чтобы что-то получилось. Алену мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы ее обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь.

«Трусова заметнее всех? Просто вы видели ее три раза». Глейхенгауз — о старте сезона, хейтерах и шансоне

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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