Гран-при США по фигурному катанию: расписание и трансляции

В фигурном катании стартует серия Гран-при-2019/20. Первый этап соревнований проходит в США, его принимает Лас-Вегас.

Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, сосредоточена в женском одиночном катании. Россиянки — одни из звезд вида спорта. В Лас-Вегасе сборную представляют Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал и доступны на официальном YouTube-канале ISU. Соревнования в танцах и у женщин Первый покажет по телевидению, в полном объеме соревнования будут транслироваться на сайте канала.

Расписание Гран-при США (время московское)

18 октября, пятница

23:00. Пары, короткая программа

19 октября, суббота

0:30. Мужчины, короткая программа

5:00. Танцы на льду, ритм-танец

7:00. Женщины, короткая программа

23:00. Пары, произвольная программа

20 октября, воскресенье

1:00. Мужчины, произвольная программа

5:00. Танцы на льду, произвольный танец

7:00. Женщины, произвольная программа

21 октября, понедельник

0:00. Показательные выступления

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при