Гран-при США по фигурному катанию: расписание и трансляции
Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, сосредоточена в женском одиночном катании. Россиянки — одни из звезд вида спорта. В Лас-Вегасе сборную представляют Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.
Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал и доступны на официальном YouTube-канале ISU. Соревнования в танцах и у женщин Первый покажет по телевидению, в полном объеме соревнования будут транслироваться на сайте канала.
Расписание Гран-при США (время московское)
18 октября, пятница
23:00. Пары, короткая программа
19 октября, суббота
0:30. Мужчины, короткая программа
5:00. Танцы на льду, ритм-танец
7:00. Женщины, короткая программа
23:00. Пары, произвольная программа
20 октября, воскресенье
1:00. Мужчины, произвольная программа
5:00. Танцы на льду, произвольный танец
7:00. Женщины, произвольная программа
21 октября, понедельник
0:00. Показательные выступления
Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при