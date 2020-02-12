Горшков допустил, что Столбова возобновит карьеру

Президент ФФККР Александр Горшков допускает, что Ксения Столбова возобновит карьеру. 28-летняя фигуристка сегодня объявила о завершении выступлений.

— Жаль, что такая талантливая спортсменка, которая сумела достичь многого, завершила карьеру, — цитирует ТАСС Горшкова. — Но пока лучше подождать, посмотрим, как дальше будут разворачиваться события. Я не исключаю того, что Ксения может возобновить свою карьеру, будем смотреть.

Она сама должна определиться, чем будет заниматься дальше. Готова ли федерация предложить ей какую-то должность? Если она вдруг захочет сотрудничать с нами, то будем разговаривать, мы на связи.

Столбова и Федор Климов — олимпийские чемпионы-2014 в командном турнире и серебряные призеры Игр в парном катании. В 2018 году Климов завершил выступления, после чего Столбова встала в пару с Андреем Новоселовым.