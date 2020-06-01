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Гордеева уверена, что Загитова будет выступать на высоком уровне после возвращения

19:17
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева считает, что Алина Загитова способна вернуться и выступать на высоком уровне.

— Как считаете, сможет ли полноценно вернуться в сборную Алина Загитова, приостановившая профессиональную карьеру в прошлом сезоне?

— Она может это попробовать, и не сомневаюсь, что будет выступать на высоком уровне , — сказала Гордеева в интервью порталу team Russia. — Правда, хочу заметить, что четверные прыжки надо осваивать в более молодом возрасте, а Загитовой уже 18 лет. Хотя у всех перед глазами стоит пример Елизаветы Туктамышевой, разучившей четверной тулуп, когда ей было уже за двадцать.

Итальянка Каролина Костнер на равных соревновалась с теми, кто прыгал четверные и каскады из тройных, и выглядела очень прилично. Главное, какие цели будет ставить Алина перед собой. В какой-то момент ты начинаешь бороться только с собой и победить в этой схватке особенно приятно.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/esli-zagitova-vernetsya-budet-vystupat-na-samom-vysokom-urovne-intervyu-ekateriny-gordeevoj/

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