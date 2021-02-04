Гончаренко считает, что Косторной будет тяжело в подготовке к финалу Кубка России

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала новость, что Алена Косторная пропустит командный турнир Кубок Первого канала.

«Ее отсутствие на зрелищности никак не скажется. Все участвующие девочки — это яркие звездочки. Прежде всего Алена огорчила своих преданных болельщиков и саму себя, потому что что-то не получается у нее пока. Соревнования от этого хуже не должны стать, там прекрасная команда, которая нас всех порадует», — сказала Гончаренко.

Гончаренко отметила, что Косторной будет тяжело в подготовке к финалу Кубка России без соревновательный практики, так как спортсмен немного выходит из колеи.

«Тем более опять менялась по каким-то причинам программа. Если меняли, значит так нужно. Тренерскому штабу всегда виднее. Все будет зависеть от упорной работы Алены. Если она будет сама биться, колотиться, то все получится. Все зависит от ее настроя, желания и стремления», — добавила Гончаренко.

3 февраля стало известно, что по решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни Косторная не сможет выступить на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в столичном «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля.

(Анастасия Пастернак)