Заслуженный тренер России Инна Гончаренко в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступления Александры Трусовой и Алены Косторной на этапе Кубка России в Казани.

По мнению наставника, старт показал, что штаб Этери Тутберидзе? - не единственный в России, способный приносить результат.

— Есть моменты в технике Трусовой и Косторной, которые уже идут от Жени Плющенко. Более точный вход в лутц, не за счет силового рывка, а за счет подкручивания с дуги. С другой стороны, та же Трусова в прошлой группе казалась мне более резкой. Есть плюсы, есть минусы. Тут надо понимать, что девочки повзрослели, и тело очевидно меняется. В таких условиях оттачивать технику проблематично, ее бы удержать.

Я стараюсь быть объективна в отношении обоих штабов. Очень много было ажиотажа вокруг переходов, да, это ужасно, когда от тебя так уходят. Но давайте смотреть правде в глаза: было много людей, которые ждали — сейчас Трусова и Косторная выйдут и провалятся. Мол, есть один штаб Тутберидзе, шикарно работающий, и больше никого нет. Но Кубок показал, что девочки не провалились. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но есть объективная реальность — Саша выигрывает со сложнейшим контентом, Алена собрала и выкатала обе программы, одышки у нее не было. Да, штаб Тутберидзе работает здорово, но будем честны — они не одни. И конкуренция в данном случае — это хорошо, — заключила Гончаренко. (Дмитрий Кузнецов)